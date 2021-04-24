Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, pazartesi günü yapılan El Fetih'in Merkez Komite toplantısında gelecek ay Filistin'de yapılacak seçimlerde listesinin anket sonuçlarında yüzde 50'yi geçemediğini öğrendikten sonra öfkeleniyor.

ANADOLU AJASI MUHABİRİ AKTARDI

Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Aydemir'in sosyal medyada verdiği bilgiye göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Çin Kominist Partisi'ne yıldönümü dolayısıyla mesajınız nedir?" sorusuna küfürle karşılık verdi.

AĞIR KÜFÜRLER SAVURDU

Bu soruya öfkelenen ve sinirlerine hakim olamayan Mahmud Abbas, "Çin'in de bacısını s... Rusya'nın da, ABD'nin de, tüm Arapların da bacısını s..." ifadelerini kullandı.

(Kaynak:haberler.com-Olgun Kızıltepe)