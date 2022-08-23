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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır”
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır" dedi.
Politika 23.08.2022, 20:22