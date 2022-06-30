Filipinler Devlet Başkanı Marcos göreve başladı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından görevine başladı.

Filipinler’de 10 Mayıs tarihinde düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanan “Bongbong” lakaplı Ferdinand Marcos Jr için bugün yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Devlet Başkanı Marcos, "Filipin demokrasi tarihindeki en büyük seçim yetkisini" kullanarak kendisine oy verdikleri için halka teşekkür etti.

Filipinler Ulusal Müzesi’nde düzenlenen törenle göreve başlayan 64 yaşındaki Devlet Başkanı Marcos, Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin ardından göreve geldi. Başkan yardımcısı görevine ise Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin kızı Sara Duterte getirildi.

Filipinleri 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos’un oğlu Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 10 Mayıs’ta düzenlenen devlet başkanı seçimini yüzde 58,92 oyla kazanmıştı.