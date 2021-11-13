Filipinler Devlet Başkanı Duterte’nin kızı, 2022 seçimlerinde devlet başkan yardımcılığına aday oldu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin kızı ve Davao City Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde babasınınkinden farklı bir partiden devlet başkanı yardımcılığı için adaylık başvurusu yaptı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin kızı Davao City Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio, hakkındaki adaylık spekülasyonlarına noktayı koydu. Geçtiğimiz 9 Kasım’da Davao City belediye başkanlığı için adaylığını geri çekerek partisi Hugpong Ng Pagbabago’dan istifa eden ve Lakas-CMD koalisyonuna geçen Durterte-Carpio, Mayıs 2022 seçimlerinde devlet başkan yardımcılığına aday oldu. Avukat tarafından sunulan adaylık belgesi, Duterte-Carpio’nun sözcüsü Christina Frasco tarafından da doğrulandı.

Filipinler’de devlet başkanı ve başkan yardımcısı ayrı ayrı seçiliyor. Devlet başkanlığı için adaylıklarını açıklayanlar arasında Flipinler’de 1970’lerde dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos’un oğlu Ferdinand Marcos Jr., eski boks şampiyonu Manny Pacquiao, Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo, Manila Belediye Başkanı Francisco Domagoso (ekran adıyla "Isko Moreno) ve Duterte’nin eski polis şefi Panfilo Lacson yer alıyor. Filipinler Anayasası kapsamında seçime giremeyen Filipinler Devlet Başkanı Duterte, görev süresi bitince siyaseti bırakacağını duyurmuştu.