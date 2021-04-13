FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 60 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

54 ilde operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf askerlerle meslekten ihraç edilen ve görevde olan polislerin de bulunduğu 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı verilen 84 şüpheliden 29'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 14'ünün Jandarma Genel Komutanlığı personeli, 10'unun eski askeri öğrenci olduğu, 20'sinin ise 14'ü aktif görevde olmak üzere polis memuru olduğu aktarıldı. Askerlerden de 42'sinin muvazzaf olduğu, 12'sinin görevde olmadığı belirtildi.

Şüpheliler arasında 3 yüzbaşı, 6 teğmen, 7 üsteğmen, 34 astsubay ve 4 uzman çavuş bulunduğu kaydedildi.

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