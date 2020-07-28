Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti. Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade etti. Bartholomeos, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını da tebrik etti.