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FBI’ın, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde yaptığı aramayı destekleyen beyanname düzenlenerek yayınlandı.
FBI’ın, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde yaptığı aramayı destekleyen beyanname düzenlenerek yayınlandı.
Politika 26.08.2022, 19:52
FBI’ın, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde yaptığı aramayı destekleyen beyanname düzenlenerek yayınlandı.
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