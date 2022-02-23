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Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini belirtti. Fazıl Say, gönlündeki adayı da açıkladı.
Politika 23.02.2022, 13:07
Fazıl Say, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyledi. Say, "Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." dedi.
Mesajında "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." ifadelerini kullandı.