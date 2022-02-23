Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!

Fazıl Say, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyledi. Say, "Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." dedi.

Mesajında "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." ifadelerini kullandı.