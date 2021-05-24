Fatma Şahin OECD Şampiyon Başkanlar arasına Türkiye’den katılan ilk belediye başkanı oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı oldu. Şahin, "İyiler ve kötüler dünyasında iyiler şampiyon olana kadar gidecek çok yolumuz ve varacak çok hedefimiz var” dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu Ankara’da düzenlendi. Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, valiler, 36 ülkenin büyükelçileri ve çok sayıda belediye başkanı katıldı. Dünya genelinde 60’ı aşkın belediye başkanının dahil olduğu OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na davet edilen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Türkiye’den davet alan ilk belediye başkanı oldu.

Meclis Başkanı Şentop, Fatma Şahin’in Şampiyon Belediye Başkanları arasına seçilmesinin tesadüf olmadığını söyleyerek, “Davet edilen belediye başkanlarının temel ortak noktası kapsayıcı büyümeyi ve eşitsizlikle mücadeleyi önceleyen belediyecilik anlayışına sahip olmalarıdır. OECD’nin bu girişimi sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği ve şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikalar geliştirmesini ve bu hususta belediyeler arasında iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyeliğine davet edilmesi özellikle bu hususların her birini ayrı ayrı gösterdiği büyük başarının bir neticesidir” dedi.

“Umarım gelecek yıllarda kadınlarımızın ekonomi, siyaset ve belediyecilik alanında etkisi ve katkısı çok daha artacaktır”

Fatma Şahin’in bu başarılarının birçok kesime ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Şentop, “Öncü bir kadın olarak Gaziantepli kadınlarımızın ülke ekonomisine katkılarını artırmak için de ciddi bir çaba gösterdiğine yakinen şahit oluyoruz. Selçuklulardan ve Osmanlılardan bugüne devam eden vakıf kadınları geleneğini canlandırmasını, kadın duyarlılığıyla yardımlaşmayı tesis eden çalışmalarını takdirle ve hayranlıkla takip ediyoruz. Az veren candan, çok veren maldan diyerek kimisi bilgisiyle, kimisi el emeğiyle, kimisi de malıyla vakıf kültürünü ihya eden Gaziantepli kadınlarımız yoksulluğu yok ederken aynı zamanda bu sahabe ruhunu gelecek nesillere taşıyıcı görev ifa etmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin kadın çiftçilerimiz için tarım okulu ve tarım kooperatifi kurması, KAGIDER ile kadın girişimcilerimizi bir çatı altında örgütleyerek destek olması, birçok kadınımızın kaderini müspet yönde değiştiren büyük hizmetlerdendir. Umarım gelecek yıllarda kadınlarımızın ekonomi, siyaset ve belediyecilik alanında etkisi ve katkısı çok daha artacaktır” diye konuştu.

“Biz düşküne, yoksula, yetime, öksüze sahip çıkmayı borç bilen bir milletin fertleriyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Dünyadaki 64 büyük belediye başkanından oluşan bu girişime yalnızca bu alanda önemli çalışmalar yürüten belediye başkanları davet ediliyor. Bu bakımdan Fatma Hanım’ın bu girişime davet edilmesi bizleri gururlandırdı. Sayın başkanımızı, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizi ve tüm Gaziantepli hemşehrilerimizi, kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Fatma Şahin’in belediyecilikte olduğu kadar uluslararası örgütlerle ilişkilerle de önemli bir tecrübesi var. Biraz önce kendisi sadece birkaç tanesini anlattı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığının yanı sıra Avrupa Belediyeler ve Bölgesel Konsey Başkan Yardımcılığını da başarılı bir şekilde yönetiyor. Biz de kendisiyle bu çalışmalarıyla mesai arkadaşıyız, birlikte çalışıyoruz. OECD ve BM gibi çok taraflı örgütlerin kullandığı terminolojide kapsayıcılık, kimsenin geride kalmaması ve eşitsizliklerin önüne geçilmesi gibi kavramlar kullanılır. Aslında bunların hepsinin kadim medeniyetimizde yeri var. Biz düşküne, yoksula, yetime, öksüze sahip çıkmayı borç bilen bir milletin fertleriyiz. Bunu bir ibadet sayarız. Komşusu açken kendisi tok yatmayı reddeden bir dinin mensuplarıyız. Dolayısıyla Gaziantep Belediyemiz bu adımlarıyla zaten bize ait olan değerleri hayata geçiriyor” dedi.

Gaziantep’in sadece yerel halkın kalkınmasına fayda sağlamadığını, bunun yanında dış politikaya da fayda sağladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Gaziantep sanayisi, ticareti, kültürü, mutfağıyla ve dinamik insanıyla dış politikamıza da çok değerli katkılar sağlıyor. Bakanlığımızın yurt içindeki 7 temsilciliğinden bir tanesinin de burada kurulmuş olması tesadüf değildir” açıklamasında bulundu.

“Hepimiz çok mutluyuz, çok gururluyuz”

Fatma Şahin’e Türkiye’yi bir alanda daha temsil etme fırsatını yakaladığı için teşekkür eden Adalet Bakanı Gül de, “Bugün şehrimiz için ve ülkemiz için çok önemli bir mutluluğa tanık oluyoruz. Bu mutluluk bugün Gaziantep’imizin ve çok değerli Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in nezdinde bütün Türkiye’ye ve 84 milyona çok büyük moral olmuştur. Hepimiz çok mutluyuz, çok gururluyuz. OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları girişimine davet edilmesi başkanımızın, hepimizi gururlandırdığı kadar bundan sonra da üzerimizdeki mesuliyeti arttırmıştır. Türkiye’nin bu anlamdaki birikimini OECD nezdinde tüm dünyaya aktaracak birikime, tecrübeye, aşka ve heyecana sahiptir başkanımız. Çok değerli hizmetleri ile sadece Gaziantep’in değil OECD nezdinde bütün dünyaya bu birlikteliği, beraberliği, paylaşımcılığı inşallah en güzel örneklerle gösterme imkanına kavuşacağız. Dili ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, gel sana da bu şehirde, gel sana da bu gönlümde yer var diyen, Suriyeli misafire de, ülkemizin her yerinde her kesimine kucağını, gönlünü açan bu şehir şampiyon olmaya, bu ülke şampiyon olmaya elbette ki layıktır” ifadelerini kullandı.

“Yenilikçi, katılımcı, kapsayıcı, herkesi içinde bulunduran mülteciler, engelliler, yetimler dahil herkese kucağımızı açtık”

OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı olan

Fatma Şahin, verdiği desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, Binali Yıldırım’a ve bakanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bizim şehrimiz çok özel bir model. 100 yıl önce zerdali çekirdeğinden açlığa direniyor, lezzetin başkenti oluyor. 100 yıl önce taş üstünde taş kalmıyor, baş üstünde baş kalmıyor ama yaptığı organize çalışmalarla şu anda rakamlar gösteriyor biz İzmir’le yarışıyoruz. Bir de denizimiz olsa. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak İmar Master Planı, Ulaşım Master Planı ve İklim Master Planı yaptık. Şehrin havasını, suyunu, toprağını korumak için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Yenilikçi, katılımcı, kapsayıcı, herkesi içinde bulunduran mülteciler, engelliler, yetimler dahil herkese kucağımızı açtık. Kapsayıcı bir büyüme ile OECD’nin başlığını yerine getiren bir şehir olduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Bilişim AŞ’yi, Enerji AŞ’yi kurduk. Bioenerji, güneş enerjisi ürettik. Temiz su, temiz hava için büyük gayret gösterdik. İyiler ve kötüler dünyasında iyiler şampiyon olana kadar gidecek çok yolumuz ve varacak çok hedefimiz var” dedi.

“10 milyarı aşan bir milli ekonomiye katkı Gaziantep’in farkını ortaya koyuyor”

Gaziantep’in birçok şehirden farklı özelliklerinin odluğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Güneydoğu Bölgesi’nin en büyük, en kalkınmış şehri. Gaziantep niye kalkındı, niye fark yaptı diye düşünürsek ben çok düşündüm bunun üzerine. Eğer bir şehir devlete bağlı olmaya devam ederse kalkınmasını gerçekleştiremez. İşte Gaziantep kendi göbeğini kesen, kalkınmasında özel sektörün dinamiklerini en iyi kullanarak devlete yük değil, devletin yükünü alan bir şehrimiz olmuştur. Gaziantep’in farkı da buradan gelir. Oluşturduğu istihdam, katma değer, ihracatta 10 milyarı aşan bir milli ekonomiye katkı Gaziantep’in farkını ortaya koyuyor” dedi.

Fatma Şahin’in bundan sonraki süreçte de etkili olacağını söyleyen Yıldırım, “Eminim ki Gaziantep ve Türkiye için yaptıklarını bölgesel, küresel anlamda da Birleşmiş Milletler’in hedefleri doğrultusunda 64 belediye başkanının içinde bulunduğu koalisyonda da en güzel şekilde ortaya koyacak, Gaziantep modelinin bölgesel ve küresel bir model olması yönünde gereken katkıyı sağlayacaksın” diye konuştu.