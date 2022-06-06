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Fatih’te doktoru bıçaklayan hastane personeli tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden Fatih’te bir hastanede doktoru bıçaklayan hastane personelinin tutuklandığını söyledi.

Politika 06.06.2022, 22:51
Fatih’te doktoru bıçaklayan hastane personeli tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden Fatih’te bir hastanede doktoru bıçaklayan hastane personelinin tutuklandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda" ifadelerine yer verdi.

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