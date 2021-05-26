Fatih Tezcan: Sedat Peker'le görüştüm

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, önce "Hiç görüşmedim" diyen Hadi Özışık'la olan görüşme kaydını yayınladı. Ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Tanırım, arkadaşım" dediği Reşat Hacıfazlıoğlu ile olan konuşmasının kaydını paylaştı.

Art arda gelen ifşaların ardından Fatih Tezcan bir yayında "Sedat Peker'le görüştüm. İlk videodan sonraydı. Ben herkesle görüşürüm" diyerek ön aldı. Tezcan açıklamasında, "Hain olmadığı sürece herkesle görüşürüm. Ben Canan Kaftancıoğlu'yla görüşmem. O zaman Sedat Peker'le görüştüm. Evet, videolardan önceydi. Fitneyi önlemek için görüştüm ben" ifadelerini kullandı.

"Herhalde Sedat Peker birinci videoyu çekmişti, ben onunla görüntülü görüştüm" diye konuşan Tezcan şunları söyledi:

"Üçüncü videonun 17. dakikası... Benim kafamı karıştıran ne oldu biliyor musun? 3 günde bir video çekiyor. 3. videoda benden bahsediyor, bir veya ikide değil. Vay Fatih Tezcan Sedat Peker'le görüşmüş. Ben herkesle görüşürüm, gazeteciyim ben. Hainliğini görmediğim sürece herkesle görüşürüm. Şaibe olması bile yeterli görüşmemem için. Ben Canan Kaftancıoğlu ile görüşmem. Benim ilginç kaidelerim vardır. O zaman Sedat Peker'le görüştüm. Fitneyi engellemek için görüştüm. Evet görüştüm. Başka bir şey söyleyeyim size, başımızdan bir hadise geçti, Sedat Peker'e soruyorlar. Bir yerden sonra kendi sözünü tutmamış olacak. Ama doğruları da var."