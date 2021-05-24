Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Ankara JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında "Kamu görevlilerinin ismini açıklama ve yayınlama' ve "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter'dan "Fatih Tezcan" kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05........" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6/1 ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 277. maddeleri uyarınca re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan’ın evinde arama yaptı. Aramada bazı dijital materyallere el konulduğu kaydedildi.