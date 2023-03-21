Fatih Erbakan’ın adaylık için eksik olan evrakları YSK’ya teslim edildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için gereken eksik belgeleri, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) getirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuş ve resmi başvuruyu dün itibarıyla YSK’ya yapmıştı. Ancak YSK’nın gerçekleştirdiği inceleme sonrası Erbakan’ın resmi olarak aday olabilmesi için bazı evraklarının eksik olduğu açıklanmıştı. Eksik olan evrakları Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, YSK’ya teslim etti.

Evrak tesliminden sonra konuşan Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Allah yüz aklığı versin. Rabbim çıktığı yolda yardımcısı olsun. YSK’ya kendisinin bütün evraklarını teslim ettik. Bundan sonra süreci beraber izleyerek göreceğiz” dedi.