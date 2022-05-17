banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Mutfak tüpüne zam geldi!
Mutfak tüpüne zam geldi!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!

Fatih Erbakan’dan Millet İttifakı’na sert eleştiri: "HDP olmadan İstanbul’u ve Ankara’yı alamazlardı"

Kocaeli’de bir televizyon programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "HDP olmadan İstanbul’u ve Ankara’yı alamazlardı" dedi.

Politika 17.05.2022, 14:00
Fatih Erbakan’dan Millet İttifakı’na sert eleştiri: "HDP olmadan İstanbul’u ve Ankara’yı alamazlardı"

Kocaeli’de bir televizyon programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "HDP olmadan İstanbul’u ve Ankara’yı alamazlardı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli TV’de yayınlanan Ters Köşe isimli programın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalar yapan Erbakan, Millet İttifakı’nı eleştirdi. Millet İttifakı’nın gizli ortağının HDP olduğunu söyleyen Erbakan, "HDP olmadan İstanbul’u da alamazlardı, Ankara’yı da alamazlardı. Hatta HDP de haklı olarak bu gizlilikten şikayetçi. Diyor ki, ‘Hem arka planda benim oyumu alıyorsunuz. Sayemde İstanbul, Ankara, Adana, Edirne’yi alıyorsunuz ama masaya oturtmuyorsunuz’. Apaçık ortada, HDP’nin yüzde 11-12’lik oyu olmasa 50+1’de de çok zorlanırlar” diye konuştu.

"HDP’nin siyasi yollarla mağlup edilmesi lazım"

Erbakan, "HDP kapatılmalı mı?" sorusuna ise "Kapatılması en çok PKK’nin işine yarar. Bizim bu konuda söylediğimiz hep o. HDP’nin siyasi yollarla mağlup edilmesi lazım. Yani ideolojik olarak, çizgi olarak, maalesef yapı olarak o çekirdek kadro özellikle bizim tarihimizle, kültürümüzle, o bölge insanının inancıyla, temel değerleriyle bağdaşmayacak söylemleri, ideolojileri var. Komünizm var, sosyalizm var, ateizm var. Maalesef onlar da toplumsal cinsiyet eşitlikçi, onlar da ’İstanbul Sözleşmesi’ diyor, onlar da ’LGBT’ diyor. Şimdi bunların Doğu’daki, Güney Doğu’daki insanımızla doku uyuşmazlığı var" diye konuştu.

"PKK’ya bu kozu vermemek lazım"

Erbakan, "Bunun yanlışlığını, HDP’ye gitmemeleri gerektiğini bizim siyasi yolla anlatmamız lazım. Kapattığınız zaman her seferinde daha da güçleniyor. Bugüne kadar 5-6 kere kapatıldı. Her seferinde daha çok örgütlendiler, daha çok mağdur edebiyatı yaptılar. Bir diğeri de dediğim gibi PKK’nın ekmeğine yağ sürmek. Çünkü PKK diyecek ki; ’Bak biz size yıllardır dedik ki kardeşim bu iş siyasetle olmaz. Dağa çıkalım, silahlı mücadele yapalım. Siz dediniz ki ’Yok biz siyaset yapacağız’ al bak gördün mü, belediyeyi kazanıyorsun kayyum atıyorlar. Meclise giriyorsun partini kapatıyorlar. Gelin öyleyse dağa çıkalım’. PKK’ye bu kozu vermemek lazım. Kapatılmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Adaleti Avrupa’dan mı öğreneceğiz"

"6’lı masanın getirdiği taslakta, öneride problemler var" diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Türkiye’yi tekrardan iki başlı sisteme döndürme istekleri var. Neden cumhurbaşkanı ayrı başbakan ayrı olsun? Bu kadar bürokrasi yükü, protokol yükü, bu kadar masraf ve de aynı zamanda iki başlı bir sistem. Bundan dolayı biz karşı çıkıyoruz. Biz, ‘Mevcut sistemin aksayan yönleri var, bunların düzeltilmesi lazım, bunlar önemli konular’ diyoruz. Fakat yeniden eski sisteme dönmek gibi bir görüşümüz yok. Cumhurbaşkanı halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olsun, ayrıca bir başbakan olmasın, biz bu noktadayız. Onun yanında ’cumhurbaşkanlığı yapan bir insana siyaset yasağı’ gelsin diyorlar. Bize göre bu da mantıksız bir şey. Siyasi, bürokratik tecrübesinin en üst seviyesinde. Bir kere fırsat eşitliğine aykırı, demokrasiye aykırı. Hakimlerin terfilerinde, ‘Verdikleri kararların AİHM içtihatlarına uygunluğunu esas alalım, ne kadar AİHM içtihadına uygun karar vermişse o kadar yükselsin’ diyorlar. Biz adaleti Avrupa’dan mı öğreneceğiz? Böyle bir şey de uygun değil."

6’lı masanın taslağına yönelik eleştirilerini sürdüren Erbakan, "Ben kendi açılarından söylüyorum; partide milletvekilinin seçilmesi, listeye girmesi genel başkanın iki dudağının arasında olduğu sürece partide de tek adam sistemi vardır. Partide demokrasi yok, o zaman nasıl güçlü meclis olacak? Nasıl güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak? O zaman mesela hukuki bir zorunluluk olarak ön seçimi getirin. Genel başkanın iki dudağının arasında olmasın" dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
az bulutlu