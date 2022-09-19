Fatih Erbakan’dan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu cennet vatanı bizlere vatan yapmak için canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, vatan uğruna kanını veren, uzuvlarını kaybeden tüm gazilerimize Allah’tan şifalar, sağlık ve afiyetler niyaz ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Erbakan, “Gerek muharip gazilerimizin gerek terör gazilerimizin ve gerekse 15 Temmuz gazilerimizin yaşam konforlarının artırılması, hak kaybına uğramamaları için verdikleri mücadelenin yanında olduğumuzu ve takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Vatan için bedel ödemiş gazilerin hayat konforunu artırmanın hükümetin en öncelikli görevleri arasında olması gerektiğini söyleyen Erbakan, “19 Eylül Türkiye Gaziler Günü vesilesi ile vatanımızı müdafaa esnasında yaralanarak gazi olan tüm muharip, terör ve 15 Temmuz gazilerimizden ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de acil şifalar, sağlık, sıhhat ve afiyetler dileriz” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin sahadaki teşkilat mensuplarına şehit yakını veya gaziler tarafından iletilen problemleri sıralayan Erbakan, terörle mücadele esnasında yaralanan ancak gazilik unvanı verilmeyenlerin gazilik unvanına kavuşması, gazilerin haklarının iyileştirilmesi, ÖTV ve konut alımı konularında iyileştirmeler yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Erbakan, şöyle devam etti:

“Bir de muharip gazilerimiz var ki (Kore ve Kıbrıs gazileri), bunlarla ilgili uygulama daha farklı. Terör gazileri veya 15 Temmuz gazilerimize verilen birçok hak maalesef muharip gazilerimize tanınmamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde gazilerimiz arasında yapılan bu ayrımcılığa son verilerek, gazilere verilecek hizmetler ayrım yapılmadan bir standarda bağlanarak eşit olarak ulaştırılmalıdır. Bu vesileyle, şehit aileleri ve gazilerimizin haklarının teslim edilmesi, yaşam konforunun artırılması ve aksaklıkların bir an evvel giderilmesi temennisiyle, ülkemizdeki tüm gazilerimizin ve şehit ailelerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ediyoruz. Bu cennet vatanı bizlere vatan yapmak için canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, vatan uğruna kanını veren, uzuvlarını kaybeden tüm gazilerimize Allah’tan şifalar, sağlık ve afiyetler niyaz ediyoruz.”