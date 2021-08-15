Fatih Erbakan: "Üreten ve ihraç eden Türkiye’yi hayata geçireceğiz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tarım ve hayvancılık alanında sanayi ve teknoloji alanında üreten ve ihraç eden Türkiye’yi hayata geçireceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi için geldiği Tokat’ta pazar yerini gezdi. Pazar esnafına hayırlı işler dileyerek sohbet eden Erbakan, daha sonra 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye geçti. Erbakan, salona girişinde tezahüratlarla karşılandı. Divanın oluşturulmasının ardından İl Başkanı Ali Osman Daldal, açılış konuşmasını yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan konuşmasında işsizlik oranları, nüfus ve ekonomik göstergelere değinerek, “Biz paylaşımda adaleti tesis edeceğiz, önce millet anlayışı ile hareket edeceğiz. Borçsuz, zamsız, vergisiz milli kaynak paketleri ile kaynak bulacağız. Bunun kitabını ortaya koyduk. 15 adımda bir yılın içerisinde 150 milyar dolar kaynak, borçsuz, zamsız, vergisiz nasıl bulunacak? Bunu Yeniden Refah Partisi olarak kitabını yazdık. Biz geldiğimiz zaman kamuda belediyelerde israfa, savurganlığa gelir gelmez ‘dur’ diyeceğiz. Mutlaka denk bütçeyi gerçekleştireceğiz. Havuz sistemine yeniden geçeceğiz. Milyarlarca doların her sene faize ödenmesini ortadan kaldıracağız. Aynen 54. hükümette Erbakan Hoca’mızın yaptığı gibi bu milletin alın terinin emeğinin götürülüp faize ödenmesini İnşallah durduracağız. Kaynaklarımızı, imkanlarımızı adil bir şekilde bölüştüreceğiz. Vergi sistemine adaletli hale getireceğiz. Bugün olduğu gibi fakirden daha çok zenginden daha az vergi alan adaletsiz vergi sisteminin yerine adil bir vergi sistemine hakim kılacağız. Borç faiz ekonomisi, beton çimento ekonomisi, AVM rezidans ekonomisi, trafik cezası ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçecek. Tarım ve hayvancılık alanında sanayi ve teknoloji alanında üreten ve ihraç eden Türkiye’yi hayata geçireceğiz. Yeniden Refah iktidarında borçlanma yok, faiz yok, vergi artışı yok, zam yok, israf yok, kemer sıkma yok, acı reçete yok. İmtiyazlara kaynak aktarmak için milleti sıkıp suyunu çıkartmak yok. Yeniden Refah iktidarında ne var? Milli kaynak paketleri var. Önce millet anlayışı var. Memura, işçiye, emekliye yüzde 50 maaş zammı var, çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var en yüksek taban fiyatları var. EYT’lilere atama var, emeklilik hakkı var, atanamayan öğretmenlere atama var, üretim var, istihdam var, ihracat var, bolluk var, bereket var, adalet var, yeniden büyük Türkiye var İnşallah" diye konuştu.

Erbakan’a konuşmasının ardından çeşitli hediyeler takdim edildi.