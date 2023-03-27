Fatih Erbakan: 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık. Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp, adaylığa devam etmemiz durumunda böyle bir ihtimal olması söz konusuydu. Karşı blokta tüm sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz. Hatta PKK mensuplarının açıkça yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz, bu bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik." dedi.