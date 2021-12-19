Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Şu anki malum muhalefetten Türkiye’ye hayır gelmez. Bu muhalefetlerde, 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyet sahip olanlar var. Bu malum partilerin içerisinde Ayasofya’nın ‘cami olmaması gerekirdi’ diyenler var. Bu muhalefetin içerisinde gelir gelmez İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağım diyenler var. Ben iktidar olduğum zaman toplumsal cinsiyet eşitliği sapkınlığını üniversitelerde zorunlu ders haline getireceğim diyenler var" dedi.

Partisinin Kestel ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde sandık başmüşahitleriyle bir araya geldi. Bursa’da gördükleri yoğun ilgiden dolayı memnuniyeti dile getiren en Dr. Fatih Erbakan, “Bu milleti sıkıp suyunu çıkarmadan, devlet varlıklarını satıp yok etmeden, borç almadan 150 milyar dolar kaynak bulunacak. İşçiye, memura ve emekliye gelir gelmez yüzde 70 maaş zammı yapacağız. Öncelikle bu dar gelirli milyonların alım gücünü refah seviyesine arttıracağız. Bütün haksız ve fahiş vergileri lav edeceğiz. Çiftçiye en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. Çiftçinin bütün girdilerini devlet desteğiyle ayarlayıp, en uygun fiyattan çiftçimize köylümüze vereceğiz. Tarımda kullanılan mazottan vergi almayacağız. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikten vergi almayacağız. Hane halkının, esnafın, kobilerin ve çiftçilerin banka ve kooperatiflere olan borçlarının faizlerini bir kereye mahsus olmak üzere, devlet olarak sileceğiz. 150 milyar dolar kaynakla biz ödeyeceğiz. Üreterek ihraç ederek hep birlikte zenginleşeceğiz. Tarım ve hayvancılıkta, sanayi ve teknolojide üreten ve ihraç eden Türkiye’yi hayat geçireceğiz. Yeniden Refah iktidarında milletimizin çektiği maddi ve manevi sıkıntılar son bulacak, Yaşanabilir ve Yeniden Büyük Türkiye hedefine ulaşılacak” dedi.

Aziz millete uyarılarda da bulunan Erbakan, “Eğer bu iktidardan kurtulayım derken, şu havası ve parası fazla olan malum partilerine giderseniz, mecliste grubu olan her akşam televizyonlarda gösterilen malum partilere giderseniz yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş olursunuz. Bu ülkenin bu milletin bir 5 sene bir 10 sene daha kaybedecek gücü yok. Bu muhalefet partilerinin Türkiye’ye bu millete verebilecek herhangi bir şeyi yok. Bu muhalefetlerde, 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyet sahip olanlar var. Türkiye’yi yıllarca görev yapıp da, borca ve faize batırmış olanlar, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bunları seçim bunlarla bir 5 sene, bir 10 sene daha kaybedemeyiz. Yine bu muhalefetin içerisinde dünya siyonizminin en önemli kuruluşlarından olan Bilderberg toplantılarının müdavimlere olanlar var. Dünya siyonizminin en önemli kuruluşlarından Londra’daki Chatham House’den kristal küre ödülü alanlar var. Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz. Chatham House ziyarete gidip, oradaki ziyaretinin fotoğraflarını gururla paylaşanlar var. Bunlardan bu Türkiye’ye hayır gelmesi mümkün değildir” dedi.

Yine muhalefete yüklenen Erbakan, “Bu partilerin içerisinde Ayasofya’nın ‘cami olmaması gerekirdi’ diyenler var. ‘Müze olarak kalması gerekiyordu’ diyenler var. Bunun bir adım ötesi, ben iktidara geldiğim zaman Ayasofya Cami’ni yeniden müze yapacağım anlamına geliyor. Şimdi muhalefette oy alacağı için bunu söyleyemiyor. Bu muhalefetin içerisinde gelir gelmez İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağım diyenler var. Bu muhalefetin içerisinde ismi lazım değil, ben iktidar olduğum zaman toplumsal cinsiyet eşitliği sapkınlığını üniversitelerde zorunlu ders halin getireceğim diyenler var. Bu muhalefetimi seçeceğiz Allah aşkına. Bu malum muhalefet partilerin Türkiye’ye verebileceği bir şey yok” şeklinde konuştu.