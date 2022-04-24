Fatih Erbakan: seçim 2. Tura kalırsa Erdoğan’ı destekleriz

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak şöyle konuştu: Biz bu faturanın ortağı olmalıyız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele ederiz. Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip Bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre kimseye destek vermeyiz deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır.