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Fatih Erbakan: seçim 2. Tura kalırsa Erdoğan’ı destekleriz
Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını, ikinci tura kalamazlar ise ehven olarak Kılıçdaroğlu yerine Erdoğan'ı destekleyebileceklerini söyledi.
Politika 24.04.2022, 00:04 24.04.2022, 00:08
Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak şöyle konuştu: Biz bu faturanın ortağı olmalıyız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele ederiz. Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip Bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre kimseye destek vermeyiz deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır.