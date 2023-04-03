Fatih Erbakan, Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay’ın Arsuz ilçesinde ismini taşıyan çadır kentte afetzedelerle bir araya gelerek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde depremzedelerde bir araya geldi. Erbakan, Nardüzü Mahallesi’nde Fatih Erbakan ismiyle 100 çadırının bulunduğu çadır kenti ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Erbakan, daha sonra depremzedelerle görüşerek, taleplerini dinledi. Erbakan, çocuklara da oyuncak dağıtmayı ihmal etmedi.

Hatay’da çadır kentlerde depremzedelerle bir araya geldiklerini belirten Erbakan, iftarda Osmaniye’de afetzedelere taziye ziyaretinde bulunacaklarını söyledi. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erbakan, “Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Konya İl Teşkilatı’nın kurmuş olduğu çadır kentteyiz. Burada teşkilatlarımızın oluşturduğu bu çadır kentlerde kalan depremzedelerle sohbet etmek, onların acılarına ortak olmak için buradayız. Yarın da Kahramanmaraş’ta teşkilatlarımızın oluşturduğu aşevi ve çadır kenti ziyaret edeceğiz. Depremzedelerimizin mübarek Ramazan ayını da tebrik ediyoruz. Böyle afetlerle, depremlerle bir daha milletimizi sınamasın” diye konuştu.