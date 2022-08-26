Fatih Erbakan: “Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde 6 partinin 6. kez bir araya geldiğini belirterek, “Bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya’nın Ereğli ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı. Ereğli Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak gündeme dair açıklamalar yaptı. Fatih Erbakan, Türkiye’de büyük bir iktidar boşluğu olduğu kadar, büyük bir muhalefet boşluğu olduğunun da sıkça dile getirildiğini belirterek, “Bu kanaatin yaygınlaşmasının en büyük sebebi, 6’lı masa denilen tuhaf yapının arz ettiği acziyet görüntüsüdür. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde masa başındakiler dediğimiz 6 parti 6. kez bir araya geldi.

Bu 6 benzemez bugüne kadar 30’u baş başa, 6’sı da 6’lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış? Aylardır Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem de güçlendirilmiş parlamenter sistem tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı? Kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi? Bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz. Neden mi fayda gelmez? Bir kısmı 10 seneden fazla AK Parti hükümetlerinde görev yaptılar, en kritik kararlara imza attılar. Şimdi çıkmış diyorlar ki ’Türkiye’yi biz kurtaracağız.’ Madem kurtaracaktınız, onca yıl en kritik görevlerde bulunurken kurtarsaydınız. Masanın diğer tarafı CHP 28 Şubat’ın ateşli savunucusu, İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı, Ayasofya’nın cami olmasına üzülen, Parti içinde LGBT Komisyonu kuran, 6 yaşında çocuğa Kur’an öğretmek çağdışılıktır diyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran, 89-94 arasında bütün belediyeleri perişan eden Bunların hiçbirinden millete bir hayır gelmez” dedi.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu revize edeceğiz”

Fatih Erbakan, ülke genelinde öğretmenlerin “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ve “Uzman Öğretmenlik” ve “Başöğretmenlik” kariyer basamakları için 19 Kasım’da yapılması planlanan sınavla ilgili tepkilerinin artarak devam ettiğine değinerek, “Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz; bu kanun revize edilmeli ve bu sınav da derhal iptal edilmelidir.

Yeniden Refah iktidarında Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu ‘hak temelli’ ve ‘mesleğin itibarının hak ettiği yere getirilmesi’ odaklı olmak üzere revize edeceğiz” şeklinde konuştu.

“81 ilin olduğu gibi Konya’nın da problemlerini biliyoruz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 81 ilin olduğu gibi Konya’nın da problemlerini bildiklerini, bunların çözüm yollarını da bildiklerini kaydederek, “Bütün bu problemleri geçmişte olduğu gibi bugün de Milli Görüş’le çözeceğiz inşallah. Yeniden Refah iktidarında; borçlanma, faiz, zam, vergi artışı, israf, işsizlik, haksız vergiler, kamu mallarını satıp yok etmek, kemer sıkma, acı reçete, imtiyazlılara ve faize kaynak aktarmak için milletin suyunu çıkarmak, çifte standart ve torpil yok. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, milli kaynak paketleri, ‘önce millet’ anlayışı, memura-emekliye-işçiye yüzde 100 maaş zammı, çiftçiye-köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatları, 81 ilimize 681 refah projesi, üretim, istihdam, ihracat, EYT’lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama var” diye konuştu.