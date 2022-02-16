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Fatih Erbakan: “6284 sayılı Kanun kadını koruma adı altında yuvayı yıkmakta, aileyi dağıtmaktadır”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6284 sayılı Kanun’un iptal edilmesi gerektiğini belirterek, “6284 sayılı Kanun kadını koruma adı altında yuvayı yıkmakta, aileyi dağıtmaktadır” dedi.

Politika 16.02.2022, 16:39 16.02.2022, 16:48
Fatih Erbakan: “6284 sayılı Kanun kadını koruma adı altında yuvayı yıkmakta, aileyi dağıtmaktadır”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6284 sayılı Kanun’un iptal edilmesi gerektiğini belirterek, “6284 sayılı Kanun kadını koruma adı altında yuvayı yıkmakta, aileyi dağıtmaktadır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6284 sayılı Kanun’a ilişkin parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Aile derneklerinin temsilcileriyle beraber açıklama yapan Erbakan, kadının Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu, kadına şiddete her zaman karşı olduklarını söyledi.

“6284 sayılı Kanun da aynı güçler tarafından özel olarak laboratuvarlarda hazırlanmıştır”

Siyonizm’in aile müessesini ortadan kaldırmak için plan geliştirdiğini, bu noktada karı-kocanın birbirine düşürülmesi, boşanılması, dağılması ve parçalanması için çalıştığını dile getiren Erbakan, “Sağlıklı, birbirine kenetlenmiş, birlik ve beraberlik içerisinde bir toplum olmadığı zaman o ülkenin, o devletin ele geçirilmesi, yumuşak lokma haline getirilmesi, yönetilmesi, köle haline getirilmesi çok daha kolay olacak. İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkartılan 6284 sayılı Kanun da aynı güçler tarafından özel olarak laboratuvarlarda hazırlanmıştır. Aile yapısının bozulması, yuvaların yıkılması için çok etkili bir silahtır. Yaşanan olaylar bu gerçeğin en önemli ispatıdır. Yaklaşık 2 milyon baba evinden uzaklaştırılıyor, ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla 10 milyon insanın bu garabet kanundan olumsuz bir şekilde etkilendiğinin en açık bir ispatıdır. Kaş yapayım derken göz çıkaran bir kanun haline gelmiş. Bu uygulamalarda en çok da kadınlar ve çocuklar, aile müessesi zarar görüyor, çocuk babasız kalıyor, kadın tek başına kalıyor. Yuva parçalanıyor, yıkılıyor. Bu veriler ve bu kanun kadına, çocuğa ve aileye koruma değil yıkım getirmiş” diye konuştu.

“6284 sayılı Kanun kadını koruma adı altında yuvayı yıkmakta, aileyi dağıtmaktadır”

Erbakan, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 2011 yılında Türkiye’de 121 kadın cinayetinin olduğunu, 2019 yılında ise yıllık 474 kadın cinayeti yaşandığını belirtti. Erbakan, “İstanbul Sözleşmesi ve sözde kadını koruduğu, kadına şiddeti önlediği iddia edilen 6284 sayılı Kanun, kadına olan şiddeti önlemeyi bırakın, katlanarak artmasına sebep olmuştur. 6284 sayılı Kanun, sözüm ona kadını koruma adı altında yuvayı yıkmakta, aileyi dağıtmaktadır. Çocukları, babaları, aslında kadınları perişan etmektedir. Cinsiyetçi, faşist, feminist bir kanundur. Bu sebeple saadet, selamet getirmesi, kadını koruması mümkün değildir. İstatistikler ve veriler bunun korumadığını gösteriyor. Ayrımcılık yaparak kadın ve erkeği birbirine düşman ediyor. Bütün erkekleri, kocaları potansiyel bir canavar, şiddet suçlusu olarak görüyor ve gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu kanunu ithal ettiğimiz Avrupa’da, Batı’da bizimki kadar uzun süreli bir uzaklaştırma ortada yok”

Erbakan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Tamamen bir iftirayla, beyanla milyonlarca baba psikolojik, sosyolojik yıkıma ve cinnet geçirmeye sevk edilmiştir. Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır bu kanun. Bu kanunu savunan çevrelerin yıllardan beri gece gündüz dile getirdikleri kadın erkek eşitliği iddiasına da aykırı bir durumdur. Madem kadın erkek eşitliğini savunuyorsunuz, öyleyse aynı kanunun aynı şekilde erkekler için de olması lazım. Bu kanunu ithal ettiğimiz Avrupa’da, Batı’da bizimki kadar uzun süreli bir uzaklaştırma ortada yok. En fazla 15 günlük bir uzaklaştırma var ve burada delil aranıyor. Eğer ispat edemezse kadının söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkarsa çok ciddi yaptırımlara maruz kalıyor. Bizde bu tedbirlerin hiçbir tanesi yok. Yeniden Refah Partisi olarak tüm milletimize, kamuoyuna ilan ediyoruz ve diyoruz ki inancımızdan, kültürümüzden, değerlerimizden referans alan, yerli ve milli düzenlemelerle, kanunlarla aileyi, kadını, çocuğu, insanı korumamız gereklidir.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın düzenlediği basın toplantısına, 6284 sayılı Kanun’dan mağduriyet yaşayan kişilerin adına Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Türkiye Aile Koruma Derneği Başkanı Hatice Sunci, Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Başkanı Murat Köse, Bofider Başkanı Nihat Yörük, Çocuk Hakları Derneği Başkanı Arzu Kılıç, Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı Ali Selman Kılıç ve birçok dernek temsilcisi katıldı.

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