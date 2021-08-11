Fas Dışişleri Bakanı Bourita, İsrailli mevkidaşı Lapid ile bir araya geldi

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, İsrail ile Fas arasında ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas’ın başkenti Rabat’a gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

İsrail ile Fas arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Fas’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. İki günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Rabat’ta gelen Lapid, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile Dışişleri Bakanlığı Konutu’nda bir araya geldi. Bourita ve Lapid’in havacılık, kültür ve diplomatik ilişkiler alanında anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Lapid, Rabat’a gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi ziyarette ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas’ı ziyaret eden ilk İsrailli Bakan oldu.

Lapid’in ayrıca, yarın da Rabat’ta İsrail diplomatik temsilciliğinin resmen açması bekleniyor.

Öte yandan Fas, BAE, Bahreyn ve Sudan’dan sonra geçtiğimiz yıl eski ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşan 4’üncü Arap ülkesi olmuştu. İsrail ve Fas, 10 Aralık 2020’de tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmıştı.