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Fahrettin Altun: 'Spekülasyonlara kulak asmayın'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü vereceği müjdeli haber üzerinden bir takım spekülasyonlar yapıldığını belirtti.
Politika 20.08.2020, 12:34 20.08.2020, 12:35
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz."
Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020
Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.
Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.
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