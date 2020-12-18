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Fahrettin Altun: “Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler” açıklamasında bulundu.
Politika 18.12.2020, 20:22
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler” açıklamasında bulundu.
CHP’li Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels’i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini’ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler” ifadelerini kullandı.Fahrettin Altun, paylaşımının altına ise, “Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler”, “Alman propaganda nazırı İstanbul’a geldi”, “Hitler’in doğum yıl dönümü” ve “Kemalist Türkiye’den faşist İtalya’ya selam” başlıklı gazete kupürlerini ekledi.
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