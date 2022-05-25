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ETÜ paydaşlığında düzenlenen "I. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler" sempozyumu başladı
Fahrettin Altun: " (Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık"
Fahrettin Altun: " (Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık"
Politika 25.05.2022, 11:40
Fahrettin Altun: " (Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık"
- "Hain FETÖ’ye karşı net tavır alan Afrika ülkeleri bu şer yapının gerçek yüzünü görerek bunlara karşı gerekli adımları atmaya başlamıştır"
- "Bugün Türkiye artık dış güçlerden emir alan bir ülke değildir"
- "Sömürgecilerin ve onların yerli işbirlikçilerinin terör örgütlerinin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez"
- "Sosyal medya şirketlerine sesleniyorum. Terör örgütlerine zemin sağlamaktan vazgeçin"