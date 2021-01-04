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Fahrettin Altun: 'Darbe özlemi içerisindekilerin eşgüdümlü söylemleri sürpriz değil'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil” açıklamasında bulundu.
Politika 04.01.2021, 14:50
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, “Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri ‘Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok' derken, bir diğeri ‘Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı' diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil” ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir."
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