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EYT Yasası TBMM’de kabul edildi
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 395 oyla kabul edildi.
Politika 01.03.2023, 00:57
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 395 oyla kabul edildi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 395 oyla kabul edildi. Görüşmeler yaklaşık 4 saat sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen EYT’ye ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.