EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

EYT olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, 8 Eylül 1999 tarihi dâhil olmak üzere, 9 Eylül 1999’dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her çalışan artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

Her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde on gün içerisinde tekrar işe başlamadığı takdirde kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 TL desteklemeyi Hazine üstlenecek.

Emekliliği hak eden taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlar isteğe bağlı olarak emekli olabilecek ya da çalıştıkları işyerinde çalışabilme imkânına sahip olabilecekler.