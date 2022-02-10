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Evlat nöbetindeki aileler, HDP-PKK ilişkisini Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan’a anlattı

Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan, 892 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan ailelere ziyarette bulundu.

Politika 10.02.2022, 15:08
Evlat nöbetindeki aileler, HDP-PKK ilişkisini Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan’a anlattı

Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan, 892 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan ailelere ziyarette bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 892’nci gününde sürüyor. Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan, dün ailelere ziyarette bulundu. Aileler, basın mensuplarından uzak ziyarette gelen büyükelçiye HDP-PKK ilişkisini, ailelerin evlat nöbetiyle birlikte HDP’nin kepenk kapattığını aktardı.

7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eyleme devam eden Diyarbakırlı Süleyman Aydın, Büyükelçi Annan’a, HDP’nin arka kapıdan çocukları Kandil’e gönderdiğini ileri sürdü. İl binasını arka tarafından HDP’lilerin açtığı kapıyı büyükelçiye gösteren Aydın, HDP’nin iç yüzüne şahit olmasını istedi.

Annan’a, Avrupa’ya gittiğinizde de HDP’nin iç yüzünü anlatın çağrısında bulunan Aydın, “Anneler burada beklerken, annelere hiçbir açıklama yapmadan kepenk kapattılar. Evlerimizi yakıyorlar, bizi tehdit ediyorlar. Önümüzü kesiyorlar. Bize oraya gitmeyin diyorlar. Kepenk kapatıp kaçtılar. Şu an kapalı. Herkes buranın il başkanlığı olduğunu söylüyor. Burası il başkanı değil, burası Kandilin şubesidir. HDP olmazsa PKK’da olmaz. Bunlar Kürt için mücadele vermiyor. Ben bir Kürt’tüm, bunlar kesinlikle bizim için mücadele vermiyor. Kürt için mücadele verseydi 15 yaşındaki çocuğu kaçırmazdı. Bu gördüğünüz anne- babaların çocuklarını mağarada ölüme mahkuk etmişler. Yaklaşık 3 yıldır HDP’nin kapısındayız. Bizim çocuklarımız insan değiller mi? İnsan hakları onlar için yok mu? Bunlar hepsi mağdur Kürt aileleri. Sizin çocuğunuz var mı? Senin çocuğun bir saat eve gelmezse ne yaparsın? 7 yıldır oğlumdan ayrıyım” şeklinde konuştu.

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