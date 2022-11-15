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Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” dedi.
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” dedi.
Politika 15.11.2022, 22:51
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” dedi.