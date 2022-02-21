Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e sürpriz teklif:

Mersin’in Erdemli ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı gezerek sohbet edip yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Esnaftan biri ise Akşener’e mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri varsa düzenlenip devam edilmesi üzerine çalışma yapılmasını önerdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programı kapsamında Mersin’e geldi. İlk önce Erdemli ilçesine geçen Akşener, burada esnaf ziyareti yaptı. Pandemi ve son günlerde yaşanan zamlarla ilgili etkileri soran Akşener, esnafın sıkıntılarını dinledi. Esnaftan biri ise Akşener’e mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri varsa düzenlenip devam edilmesi üzerine çalışma yapılmasını önerdi. Öneriyi dikkate alacaklarını belirten Akşener, bu durum hakkında da istişarede bulunacağını kaydetti. Bir lokantada tantuni pişirip yiyen Akşener, daha sonra yola kurulan kürsüye çıkıp vatandaşlara hitap etti.

2 yıldır esnaf ziyareti yaptığını aktaran Akşener, esnafın bu ülkenin bel kemiği olduğunu ziyaretlerini aynı şekilde sürdüreceğini dile getirdi.