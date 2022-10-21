Esnaf ziyaretinde destek isteyen Ümit Özdağ’a vatandaştan sert tepki: "Ucubesiniz, ben ucubelere destek vermem"

Bolu’da esnaf ziyareti sırasında destek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile tartışan vatandaş, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum" şeklinde tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Bolu’ya geldi. Programına şehitlik ziyaretiyle başlayan Özdağ, cuma namazının ardından İzzet Baysal Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Özdağ esnaf ziyareti yaptığı sırada yanına gelen Mustafa Bayındır isimli vatandaş, "Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız? Bu insanların söylediklerine ağzınızı açmıyorsunuz da esnafı geziyorsunuz?" diye sordu. Özdağ, vatandaşın bu sorusuna, "Bizi başkasıyla karıştırıyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

"Ucubesiniz"

Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından "Desteğinizi isteriz" diyen Özdağ’a destek vermeyeceğini belirten Bayındır, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum. Birlik, beraberlik varken Türk düşmanlarına karşı birlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız. ’Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz’ diyorsanız ucubesiniz" diye konuştu.

Özdağ, Bayındır’ın "Bir şey daha söyleyeceğim" sözü üzerine "Hiçbir şey söyleme artık" diyerek ziyaretlerine devam etti.