Eskişehir’de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri Eskişehir’de yoğun katılımla düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıldönümü programı, Eskişehir Valiliği’nin meydanında düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlar mehteran takımı gösterileri ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Eskişehirli milli sporcuların Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a sancak teslim etmesiyle devam eden etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz hakkındaki konuşması katılımcılara izletildi. Anma programına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

“Türk Milleti, vatana sahip çıkmış, hainlerin planlarını boşa çıkarmış ve tersine çevirmiştir”

Programda konuşma yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Türk Milleti’nin çabası ile darbe girişiminin engellendiğini belirtti. Ayrıca Başkan Çalışkan, “FETÖ’cü hainlerin yaptığı darbe girişimi, asil milletimizin kararlı duruşuyla, devletine bağlı polis ve askeri güçleriyle birlikte, omuz omuza verdiği mücadele ile engellenmiştir. Bir kez daha, ‘demokrasi zaferi’ kazanılmıştır. Uzun yıllardır sinsi bir şekilde, devleti ele geçirme planı yapan, ‘Paralel Devlet Yapılanması’, FETÖ’cü hainlerin yaptıkları karşısında milletimiz, canından daha çok sevdiği çocuklarından vazgeçmiş, buna rağmen, devletinin ve milletinin esaretine, hainlerin eline geçmesine izin vermemiştir. Bir asır önce, ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran aziz Türk Milleti, 15 Temmuz 2016’da, ‘gün, vatana sahip çıkma günüdür’ diyerek, vatana sahip çıkmış, hainlerin planlarını, boşa çıkarmış ve tersine çevirmiştir” dedi.

“Türk yurdu İslam beldesi olduğu cihana bir kez daha zikredilmiştir”

Okyanusun ötesinden emirlerle 15 Temmuz’a gelindiğini belirten MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ise “Sözde demokrasi, özgürlük, barış, insan hakları, çağdaşlık, batılılık adı altında okyanus ötesinde emirlerle 15 Temmuz’a gelinmiştir. Bizi bizden uzaklaştırmak, dünya vatandaşı denilen, eğitilmiş özgür köleler yapmak, vatanımızı elimizden almak gayesiyle bir araya gelinmiştir. FETÖ maşasıyla devşirdiği personeli ile devletin ordusunu, silahını, milletin üzerine doğrultulması ve ateşlemesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Necip Türk milletinin asil kanında mevcut olan gücü ve imanıyla bu hıyanet bertaraf edilmiştir. Bu toprakların Türk yurdu İslam beldesi olduğu cihana bir kez daha zikredilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Milletimizin iradesinin tecellisi olan demokrasi zaferini kutluyoruz”

Silahlı darbe girişiminin Türk Milleti tarafından bozguna uğratıldığını belirten Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Bugün, 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimizin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin yıl dönümüdür. Bugün vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerler uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle yâd ederken milletimizin iradesinin tecellisi olan demokrasi zaferini kutluyoruz. O gece olduğu gibi bu akşam da ülkemizin tüm şehirlerindeki meydanları boş bırakmayan; her daim tarafını devletinden, milletinden, demokrasiden ve büyük Türkiye idealinden yana seçen tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selâmlıyorum” sözlerini kullandı.

“Darbelerin hiçbirinde bu dış operasyon unsuru bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar göz göre göre kendini belli etmemiştir”

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında darbe girişimleri hakkında konuşan eski Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın sözlerini eleştiren AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye tarihinde değişik örneklerini gördüğümüz klasik darbelerden bir yönüyle ayrılıyor. Her ne kadar 27 Mayıs’ında da 12 Eylül’ünde de dış parmak söz konusu ise de bu darbelerin hiçbirinde bu dış operasyon unsuru bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar göz göre göre kendini belli etmemiştir. Nitekim hatırlarsanız burada bundan önce yaptığımız 5 anma toplantısında da onların bu özelliğine, bu girişimin nasıl bir istihbarat operasyonu da olduğuna, bunun Türkiye’de meşru yönetimi değiştirmenin ötesinde bir işgal girişimi olduğuna, bu işgalin de yabancı merkezlerde planlandığına ve 15 Temmuz gecesi harekete geçirilen unsurların işte o yabancı merkezlerden yönetilen derivatif ajanlar olduklarını vurguladık. Ama üç gün önce bizzat Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı yani Başkanın en yakın çalışma arkadaşı biri olan John Bolton, CNN International televizyonunda yaptığı konuşmada ’Evet bugüne kadar Amerika dışından pek çok darbe girişiminde aktif rol almış bir adam olarak söylüyorum ki, bu darbeler öyle geri zekalıların yapacağı işler değildir, uzun hazırlık süreçleri gerektirir’ dedi. 15 Temmuz darbe girişimi de böyle bir yabancı işgal girişiminin birinci perdesi olarak sahnelenmiştir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı’nın önderliğinde millet, o yabancı merkezlerden stratejik araştırma enstitülerinden yapılan analizlerde hesaba katılmayan bir faktör oldu. Milletin feraseti devreye girmiş ve bu girişim başarısızlığa uğratılmıştır.”