Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: “Türkiye’yi kurtarayım derken, batırma noktasına getirmişlerdir”

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçti. 12 Eylül darbesini değerlendiren Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye ne zaman gelişiyor ve kalkınıyorsa önü mutlaka kesiliyor" dedi.

Geride telafisi mümkün olmayan kayıplar ve unutulmayan acılar bırakan, Kenan Evren’in 12 Eylül 1980’de yaptığı askeri darbenin üzerinden tam 42 yıl geçti. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türkiye’yi her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. 12 Eylül darbesinin milli birlik ve bütünlüğü sarstığını belirten Kahraman 1980 darbesi hakkında konuştu.

“Her darbe bir ameliyattır. Her ameliyat vücutta iz bırakır. Ne kadar başarılı olursa olsun”

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman,” 12 Eylül talihsiz bir tarihtir. Siyasi tarihimizde, yıkıcı darbelerden birisidir ve çok üzüldük. Güney Amerika’nın darbeler kıtası olduğunu düşünürken, Türkiye’miz on yılda bir, daha kısa aralıklarla darbelere maruz kaldı. Türkiye ne zaman gelişiyor ve kalkınıyorsa önü mutlaka kesiliyor. Her darbe bir ameliyattır. Her ameliyat vücutta iz bırakır. Ne kadar başarılı olursa olsun” dedi.

“Türkiye’yi kurtarayım derken, Türkiye’yi batırma noktasına getirmişlerdir”

Sözlerine devam eden Kahraman, "Her seferinde baştakiler kötülenmiştir. ’Demokratik değildir, yolsuzluk yapıyor, menfaatlerimize aykırıdır’ denmiştir. Sonuçta Türkiye’yi kurtarayım derken, Türkiye’yi batırma noktasına getirmişlerdir. 12 Eylül’ün faturası çok ağır oldu. Bütün kesimleri budadı. Tutuklamalar, hapisler, idamlar, meslek gruplarında çözülmeler ve işten atılmalar. Kenan Evren’in bir beyanı var, ’Bir sağdan astık, bir soldan astık. Ne yani, asmayacaktık da besleyecek miydik.’ Bakış açısı o kadar haşin, zalimce ve yanlış ki. 259 idam da meclise tasdik için gönderildi ama tasdikten geçmedi” şeklinde konuştu.

“Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz”

12 Eylül darbesinin milli birlik ve bütünlüğü sarstığını belirten Kahraman, "1980 darbesi çok geniş kitleleri devletten uzaklaştırdı ve küstürdü. Oysa devlet - millet bütünlüğü şarttır. Devlet, milletin ortaya koyduğu bir organizasyondur. Millet devleti, kendine hizmet etsin diye organize eder. Millet üsttür, devlet ona bağlıdır. Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz. Hiçbir millet yok ki devletsiz olsun. Hiçbir devlet yok ki ordusuz olsun. Ama bunlar hudutları belli, ahenk içinde çalışmalıdırlar. Bu ahengin bozulmaması lazım. 12 Eylül, bunu bozan bir hadisedir. Turgut Özal’ın başbakanlığı bir şans oldu. Türkiye’yi toparladı” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’yi, eski saadetine ve yüksekliğine ulaştırmamız lazım”

Sözlerine devam eden Kahraman, "Türkiye’yi, eski saadetine ve yüksekliğine ulaştırmamız lazım. Bir büyük devletiz. Manevi önderlerimiz, milli kahramanlarımız var. Bayrağımızı devamlı dalgalandırmamız lazım. Sancağımızı taşımamız lazım” dedi.