Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, hayatını kaybetti

Ağrı'dan 5 dönem milletvekilliği yapmış olan eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz Ankara'da tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük aşiretlerinden Celali/Hasasori aşiretinin de büyüğü olan ve bölgede çok sevilip sayılan Prof. Dr. Eryılmaz'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yayınladığı mesajında "Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

BAKAN SOYLU: MEKANI CENNET OLSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sağlık Eski Bakanımız Yaşar Eryılmaz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

AKŞENER: DERİN ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum…

ALTAY: SABIR DİLİYORUM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Önceki dönemler Ağrı Milletvekilliği ve 48. Hükümette Sağlık Bakanı olarak görev yapan Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz'a Allah'tan rahmet diliyor; kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

ÇELEBİ: HİZMETLERİ UNUTULMAYACAK

Prof. Yaşar Yılmaz için 'yaptığı hizmetler asla unutulmayacak' diyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de mesajında şunları aktardı: Ağrı'mızın yetiştirdiği kıymetli büyüğümüz, Sağlık Eski Bakanımız Yaşar Eryılmaz ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Yaptıkları hizmetler asla unutulmayacak ve hayırla yad edilecektir. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

YAVAŞ: MEKANI CENNET OLSUN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz'ın vefatıyla ilgili olarak yayınladığı mesajda, "Eski Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



ÜNÜVAR: CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

Ankara Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim de Hocam, Eski Sağlık Bakanımız Yaşar Eryılmaz Hocamız vefat etti. Ankara Universitesi'den emekli Öğretim üyemiz olan eşi Teksin Hocamıza, ailesine ve #AnkaraÜniversitesi camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. YAŞAR ERYILMAZ KİMDİR?

Yaşar Eryılmaz, 10 Haziran 1944'de Ağrı Doğubayazıt'ta doğdu. Babasının adı Rıza, annesinin adı Saime'dir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.

Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı. 1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'de üroloji doçenti oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü.

18, 19, 20, 21. ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.