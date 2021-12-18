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Eski Sağlık Bakanı Akdağ’dan Kılıçdaroğlu’na 28 Şubat eleştirisi

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "helallik" açıklamasını eleştirerek, “Bu insafsızlar gelip bizim Cumhurbaşkanımıza diktatör yakıştırması yapıyorlar. İnsafsız merhametsizler; bu kız çocuklarını götürüp de ikna odalarına sokan siz değil miydiniz? Kılıçdaroğlu bir helallik alacaksa buraların helalliğini alması lazım” dedi.

Politika 18.12.2021, 21:09
Eski Sağlık Bakanı Akdağ’dan Kılıçdaroğlu’na 28 Şubat eleştirisi

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "helallik" açıklamasını eleştirerek, “Bu insafsızlar gelip bizim Cumhurbaşkanımıza diktatör yakıştırması yapıyorlar. İnsafsız merhametsizler; bu kız çocuklarını götürüp de ikna odalarına sokan siz değil miydiniz? Kılıçdaroğlu bir helallik alacaksa buraların helalliğini alması lazım” dedi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, “Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin” mottosuyla başlatılan ve Türkiye’nin her şehrinde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin Isparta Eğitim Programı başladı. Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve vatandaşlar katıldı. Akdağ, program öncesinde Isparta Valiliğini ziyaret ederek valilik anı defterini imzaladı.

"28 Şubat aşağı yukarı 7-8 yıl boyunca kaldırım taşları döşenmiş bir dönemdir’’

Eğitim programında katılımcılara seslenen Akdağ, “Bugün sizlerle ülkemizin demokrasi yolculuğunu konuşacağız. Senelerce kılık kıyafetinden dolayı okula gidemeyen kız öğrenciler, okuduğu İmam Hatip’den dolayı memuriyete alınmayan insanlar, yani herkes dindardır kendince ama onların tanımına göre dindar diye niteledikleri insanları devlet kategorilerinde üniversitelere sokmamalar böyle bir dönem yaşıyoruz. Sonra geliyoruz 28 Şubat’a bizi götüren bir dönem var o gün bir gün değil arkadaşlar, 28 Şubat aşağı yukarı 7-8 yıl boyunca kaldırım taşları döşenmiş bir dönemdir’’ dedi.

"Önünde bir ajanda var soruları yazan çat diye kapatıyor ajandayı"

28 Şubat sürecinde üniversitede olduğunu belirten Akdağ, “Düşünün şimdi yanımda genç bir arkadaş var uzman oldu. Onu bir yandal ihtisası yapmak üzere Çapa’ya gönderdik. Orada kan hastalıkları ve çocukluk kanseri üzerine ihtisas yapıp dönecek, orada hoca sözlü sınav mülakat yapıyor. Karşısına oturtmuş bizim Mustafa’yı. Mustafa’da ona cevap veriyor. Çok dürüst tertemiz bir Anadolu çocuğu. Konyalı nereden icap ediyorsa hangi liseden mezunsun diyor? Mustafa’da ona cevap veriyor; Konya İmam Hatip Lisesi’nden. Önünde bir ajanda var soruları yazan çat diye kapatıyor ajandayı. ‘Teşekkür ederim çıkabilirsin, bitti geçmiş olsun’ suçu var. Çünkü Mustafa’nın mimlenmiş, ne hakkı var onun üniversitede Çapa’da yandal ihtisası yapması için? Ne hakkı varmış, Çapa’da gidip başı örtülü bir öğrenci doktor olacakmış’’ diye konuştu.

" Kılıçdaroğlu bir helallik alacaksa buraların helalliğini alması lazım"

Akdağ sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nin benim Meclis’te gördüğüm zaman tahammül edemediğim yani salondan bazen çıktığım bir milletvekili vardı. O zamanların o 28 Şubat’ının İstanbul Üniversitesi Rektörü bir kadın Nur Serter. Ya bu insafsızlar gelip bizim karşımızda Meclis’te demokrasiden bahsedebildi arkadaşlar. Bu insafsızlar gelip bizim cumhurbaşkanımıza diktatör yakıştırması yapıyorlar, insafsız merhametsizler bu kız çocuklarını götürüp de ikna odalarına sokan siz değil miydiniz? Hayatlarını karartan siz değil miydiniz? Bir basamağa daha geldik. Eğer Kılıçdaroğlu bir helallik alacaksa buraların helalliğini alması lazım. Yani öyle bir ikircikli durumun içerisine düşmüşler ki yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal.”

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