Eski Rusya Başbakanı Medvedev’den Çin ziyareti

Eski Rusya Başbakanı ve mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le bir araya geldi.

Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Çin’e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Medvedev, başkent Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le bir araya geldi. Çin ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Medvedev görüşmede, Xi ile Rusya ve Çin arasındaki "sınırsız" stratejik ortaklığı görüştüklerini söyleyerek, "Çin ve Rusya’nın iki iktidar partisi arasındaki işbirliğini ele aldık. Ekonomi ve endüstriyel üretim de dahil olmak üzere stratejik ortaklığımız dahilinde ikili işbirliğini ele aldık. Ayrıca, Ukrayna’daki ihtilaf da dahil olmak üzere uluslararası konuları da tartıştık" ifadelerini kullandı.

Çin basını tarafından yapılan bir açıklamaya göre Xi görüşmede, iki ülke arasındaki temasları uluslararasında siyasi güven inşa etmek için benzersiz bir platform olarak nitelendirdi. Xi, Ukrayna’daki duruma yönelik tüm tarafları barışçıl bir çözüm bulmaya çağırarak, çatışmanın diplomatik yollarla sona ermesini umduğunu ifade etti.