Eski Pakistan Başbakanı Khan’a ateş açan saldırgan: "Halkı yanılttığı için öldürmek istedim"

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’ı yaralayan saldırgan, gözaltına alınmasının ardından suçunu itiraf ederek, "Imran Khan halkı yanılttığı için öldürmek istedim" dedi.

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan, başkent İslamabad’a giderken yolda konvoyuna açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından yakalanan saldırgan suçunu itiraf ederek, "Imran Khan insanları yanlış yönlendiriyordu. İzlemeye dayanamadım ve bu yüzden onu öldürmek istedim. Onu öldürmek için elimden geleni yaptım. Sadece İmran Khan’ı öldürmek istedim, başkasını değil" dedi.

Saldırgan suç ortağının olmadığını söyleyerek, "Yanımda başka kimse yoktu. Yalnızım" dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından saldırıya kınama

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İmran Khan’a yönelik silahlı saldırının ’şok edici, endişe verici, utanç verici ve korkakça’ olduğunu söyleyerek, “Imran Khan’a hain bir suikast girişimi gerçekleştirildi. Allah’a şükrediyorum kendisi güvende ama bacağına birkaç kurşun isabet etmiş ve umarım durumu kritik değildir. Bu saldırı şok edici, endişe verici, utanç verici, aldatıcı ve korkakça. Allah ona ve tüm yaralılara şifa versin” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise şiddetin siyasette yeri olmaması gerektiğini söyleyerek, "PTI başkanının erken iyileşmesi için dua ediyorum. Siyasette şiddetin yeri yoktur. Silahlı saldırıya ilişkin Pencap eyalet hükümetine soruşturma ve güvenlik için gerekli tüm destek verilecek" ifadelerini kullandı.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoyla 28 Ekim’de başkent İslabamad’a giderken Pencap eyaletine bağlı Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılmış, Khan bacağından yaralanmıştı. Saldırıda Imran Khan’ın yanı sıra aralarında Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi milletvekilinin de bulunduğu toplam 6 kişi yaralanmış, saldırgan olay yerinde yakalanmıştı.