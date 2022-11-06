Eski Pakistan Başbakanı Khan: "Konvoy, saldırıya uğradığım noktadan salı günü devam edecek"

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan suikast girişimine uğramasının ardından hastanede yaptığı açıklamada, "Konvoy, saldırıya uğradığım noktadan salı günü devam edecek" dedi.

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) Başkanı Imran Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket ettiği sırada geçtiğimiz Perşembe günü Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında uğradığı suikast girişiminin ardından açıklama yaptı. Hastanede, mavi önlüğü ve alçılı ayağıyla konuşan Khan, "Konvoyun, salı günü benim ile birlikte 11 kişinin vurulduğu ve Moazzam’ın öldüğü nokta olan Wazirabad’dan devam etmesine karar verdik. Konvoya buradan (Lahor) katılacağım. Konvoyumuz, hıza bağlı olarak 10-14 gün içinde Rawalpindi’ye ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başkabanı Şahbaz Şerif’in, suikast girişimini Yüksek Mahkeme’de kurulacak bir yargı komisyonunda araştırılmasına karar vermesini memnniyetle karşıladığını belirten Khan, "Adını verdiğim 3 kişiyi (Başbakan Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah ve Tümgeneral Faisal Naseer) kim araştıracak? Tarafsız ve adil bir soruşturma nasıl yürütülecek? Soruşturmanın adil olması için onlardan istifa etmesini istedim. İsmini verdiğim bu 3 kişi soruşturmayı yürütürken, yargı komisyonu ne yapacak?" dedi. Khan ayrıca, soruşturmanın şeffaf şekilde yürütülmesi için 3 kişinin istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi.