Eski milli futbolcu, Muharrem İnce'nin ekibinde

Muharrem İnce'nin kuracağıMemleket Partisi'yle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. A Haber'in haberine göre, İnce'nin 23 Nisan Cuma günü partisinin kuruluş dilekçesinin verileceği belirtilerek a takımının da belli olduğu iddia edildi. Habere göre İnce'nin ekibindesürpriz isimler yer alacak... Onlardan biri ise son dönemde FETÖ ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası ifadeye çağırılan teknik direktör ve eski milli futbolcu Ümit Özat oldu... Konuyla ilgili Odatv'ye konuşan Özat, "Parti içerisinde henüz bir görev dağıtımı yapılmadı" dedi.

ÜMİT ÖZAT LİSTEDE

İddiaya göre Ümit Özat partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturacak. Hakkı Akalın'ın genel sekreter, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin parti sözcüsü, gazeteci Şaban Sevinç medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı, Mevlüt Dudu'nun ise hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı iddia edildi.

Özat, "Konuyu Genel Başkan'dan öğrenirsiniz. Görev alıp almayacağımı zaman gösterecek. Henüz parti içerisinde bir görev dağılımı yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin genel başkanlığıyla ilgili de konuşan Özat, "Muharrem İnce'nin başkanlığı ülkeye iyi gelecektir" ifadelerini kullandı.