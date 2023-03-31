Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Pazartesi günü Lahey’de hakim karşısına çıkacak

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaci, hakkındaki savaş suçları davası nedeniyle Pazartesi günü Hollanda’nın Lahey kentinde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesindeki Kosova Özel Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaci, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) Sırbistan’a karşı verdiği 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılanıyordu. Thaci, Pazartesi günü Hollanda’nın Lahey kentinde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. İnsanları zorla alıkoymak, cinayet, işkence ve ayaklanma sırasında insanların kaybedilmesi gibi 10 farklı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlarla suçlanan Thaçi’nin 2 eski Parlamento Başkanı olmak üzere Kosova Kurtuluş Ordusu’nda görev almış 3 arkadaşı da aynı suçlamalarla karşı karşıya. Thaçi ve 3 arkadaşı Kosovalı Arnavut muhaliflere yönelik saldırıların yanı sıra Kosova’daki Sırplara karşı “sistematik saldırılar” düzenlemekle de suçlanıyor.

Kosova’nın Sırbistan’dan bağımsız olması için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu’nun lideri olan Thaçi hakkında hazırlanan iddianame, 26 Ekim 2020’de kabul edilmişti. 5 Kasım 2020’de istifa eden Thaçi, daha sonra Hollanda’nın Lahey kentine getirilerek 6 Kasım’da gözaltına alınmıştı.