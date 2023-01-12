Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Katalonya’nın bağımsızlığı konusunda 2017 yılında yasa dışı bir şekilde referandum düzenleyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

İspanya Yüksek Mahkemesi, ülkenin ceza kanununda yapılan yeni değişiklikler kapsamında Katalonya’nın bağımsızlığı konusunda 2017 yılında yasa dışı bir şekilde referandum düzenleyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont hakkındaki suçlamaların düşürüldüğünü duyurdu. İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Puigdemont’un basit suçlarla yargılaması için Belçika makamlarına yeniden iade talebi sunulacağı belirtildi.

Puigdemont’un AP’deki dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Katalonya’nın bağımsızlığı konusunda 2017 yılında yasa dışı bir şekilde referandum düzenleyen Puigdemont daha sonra tutuklanma korkusuyla Belçika’ya kaçmıştı. Toplam 9 Katalan ayrılıkçı, 2017 referandumundaki rolleri nedeniyle 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ancak 2019’da Avrupa Parlamentosu’na (AP) seçilen Puigdemont, dokunulmazlık elde etmişti. 2021 Mart ayında Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen oturumda, Puigdemont ile AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçi olan eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati’nin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oylama yapılmış, 400’den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için "evet" oyu kullanmıştı. Böylece İspanya’ya iade edilebilmelerinin önü açılmıştı. İspanya’da Yüksek Mahkeme, Puigdemont hakkında ulusal çaptaki arama ve tutuklama kararını uluslararası boyuta düzeye çıkarmıştı. Ayrılıkçılar 2021 Temmuz ayında affedilmiş, ancak kaçan Puigdemont affedilmemişti. Puigdemont, 21 Eylül 2021’de İtalya’ya bağlı Sardunya Adası’ndaki Alghero Havaalanı’nda gözaltına alınmıştı. Puigdemont’un avukatı Gonzalo Boye yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuklama emri kapsamında gözaltına alındığını söylemişti.