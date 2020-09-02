Eski İtalya Başbakanı Berlusconi Covid-19’a yakalandı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. Berlusconi’nin özel doktoru Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki politikacının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Doktor Zangrillo, Berlusconi’nin semptom göstermediğini ve evinde 14 gün karantinada kalacağını belirtti.

En son 2008-2011 yılları arasında Başbakanlık görevini yürüten Berlusconi’ye yaz aylarını geçirdiği Sardunya Adası dönüşünde kontrol amaçlı test uygulandığı ifade edildi. Berlusconi, İtalya’da 20-21 Eylül’de yapılacak referandum ve yerel yönetim seçimleri için çalışmalarını Arcore’deki evinden yürütecek.

Öte yandan İtalya’da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde en az vakanın tespit edildiği Sardunya Adası, Ağustos ayında ülkenin virüs yayılım merkezine dönüşmüştü.