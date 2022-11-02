Eski İsrail Başbakanı Netanyahu: “Büyük zafere yaklaştık”

İsrail’de seçimi önde götüren sağ bloğun lideri eski Başbakan Binyamin Netanyahu, “Büyük zafere yaklaştık” dedi.

İsrail’de meclisin feshedilmesinin ardından son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemi devam ediyor. Merkez Seçim Kuruluna göre şu ana kadar oyların yüzde 80’i sayılırken, eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki sağ blok seçimi önde götürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre 120 sandalyeli mecliste sağ blok, 65 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etti. Binyamin Netanyahu Kudüs’te yaptığı konuşmada, “Büyük zafere yaklaştık” dedi.

Sol bloktaki Meretz Partisi oyların 3.25’ini alırken, İslamcı Ra’am Partisi mevcut sayıma göre yüzde 4.25 oy oranı ile seçim barajını aştı. Muhalefetteki bir diğer parti Arap Balad Partisi de oyların yüzde 3.07’sini alarak barajı geçme eşiğinde bulunuyor. İsrail’de oy pusulaları ülkenin farklı bölgelerinden farklı zamanlarda gelmesiyle partilerin sahip olduğu yüzdelerin önümüzdeki saatlerde değişmesi bekleniyor.

İsrail’de 27. Meclisi belirlemek için yapılan seçimler, çeşitli koalisyon krizleri nedeniyle son 4 yılda yapılacak beşinci seçim olma özelliğini taşıyor. Ülkedeki seçimlerde, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturmuş olan ismi Netanyahu, sağ müttefikleriyle iktidara dönmeyi hedefliyor.