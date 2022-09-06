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Eski İngiltere Başbakanı Johnson alkışlarla uğurlandı
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss’un yeni Başbakan seçilmesinin ardından Başbakanlık görevini devretmek için Balmoral Kalesi’ne gitmek üzere ayrıldığı Downing Street’ten alkışlarla uğurlandı.
Politika 06.09.2022, 15:40
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss’un yeni Başbakan seçilmesinin ardından Başbakanlık görevini devretmek için Balmoral Kalesi’ne gitmek üzere ayrıldığı Downing Street’ten alkışlarla uğurlandı.
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, son konuşmasının ardından Başbakanlık görevini devretmek için Kraliçe Elizabeth’in İskoçya’daki kraliyet konutlarından biri olan Balmoral Kalesi’ne gitmek üzere Downing Street’ten alkışlarla ayrıldı.
Başbakan Johnson Liz Truss’un Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı seçilmesinin ardından yaptığı son konuşmada, “Yolunun her adımında Liz Truss’u ve yeni hükümeti destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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