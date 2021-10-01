Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili: "Ülkeme döndüm"

Hakkında tutuklama kararı bulunan ve 8 yıldır ülkesine dönemeyen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail

Saakaşvili, ülkesine döndüğünü açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Saakaşvili Gürcistan sınırını geçmedi" denildi.

Hakkında tutuklama kararı bulunan ve 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı Mikhail Saakaşvili, sosyal medya platformu Facebook’ta paylaştığı videoda 8 yıl sonra Gürcistan’a geldiğini ifade etti. Saakaşvili videosunda, "Burası benim Batum’um. Buraya hayatımı riske atarak geldim" dedi. Herkesi yarın yapılacak yerel seçimlere katılmaya ve 3 Ekim’de miting düzenlemeye çağıran Saakaşvili, “Sandıklara gitmeliyiz, Ulusal Hareket’e oy vermeliyiz. Ulusal Hareket/i sevmiyorsanız nispeten küçük partilere oy verin. 3 Ekim’de toplanıp Rustaveli’yi, Özgürlük Meydanı’nı dolduracağız ve 100 bin kişi olursak bizi kimse yenemez. Gürcistan kalkınma yolunda duracak. Burayı çok özledim. Bugün hayalim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Saakaşvili Batum’da olduğunu söylerken, Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Saakaşvili Gürcistan sınırını geçmedi” denildi.

2013’ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018’de Saakaşvili’ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı

gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013’te Gürcistan’da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından

ülkeden ayrılarak ABD’ye gitmişti. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanırken, 2016’da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi Partisi’ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017’de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020’den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.