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Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, 94 yaşında vefat etti.
Politika 06.07.2022, 16:42
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, 94 yaşında vefat etti.
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti. 94 yaşında hayata gözlerini yuman Türkmen’in cenaze töreni cuma günü İstanbul’da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.