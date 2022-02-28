Eski Devlet Bakanı Somuncuoğlu vefat etti

Eski Devlet Bakanı ve Türk Ocakları eski Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat etti. TBMM’de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu’nun cenazesi, Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Aksaray’da toprağa verilecek.