Eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili Askeri Hastaneye transfer edildi

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, başkent Tiflis’teki 18 No’lu Gldani ceza evinin tıp kurumu’ndan Savunma Bakanlığına bağlı Gori kentindeki Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesine transfer edildi.

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis’te gözaltına alınmış, ardından Rustavi’deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis’teki 18 No’lu Gldani Cezaevi Hastanesi’ne götürülmesine karar verilmişti. Saakaşvili, dün akşam saatlerinde ise sağlığının bozulması ve bilincinin kaybetmesi üzerine cezaevinin hastanesindeki yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Saakaşvili’nin sağlık durumundan endişelen yetkililer onu 20 Kasım gece saatlerinde başkent Tiflis’ten 68 km uzaklıkta bulunan Gori kentindeki Askeri Hastaneye transfer etti.

20 Kasım gece saatlerinde Gldani hapisanesinden kolluk kuvvetleri, Özel Hapisane Servisi araçları ve 2 ambulans Saakaşvili’yi Gori’deki Askeri Hastaneye getirdiği görüldü. Halihazırda söz konusu hastanenin ana girişinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ana girişte iki devriye polisi görevlendirildi, arazide çok sayda polis ve askeri polisler sevk edildi.

SAAKAŞVİLİ 2013’TEN BU YANA YURT DIŞINDAYDI

Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi’nin kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018’de Saakaşvili’ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013’te Gürcistan’da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD’ye gitmişti. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı vermiş, Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ve 2016’da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi Partisi’ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017’de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020’den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.